Mit mehr als drei Promille und Enkelkind im Auto: Oma fährt in Zwickau-Planitz gegen Hauswand

Der VW Polo fuhr über einen Stromkasten und kam an einer Hauswand zu stehen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 13.000 Euro. Mittlerweile gibt es Klarheit zu den familiären Verbindungen der Unfallbeteiligten.

Auf rund 13.000 Euro beziffert die Polizei den Gesamtsachschaden nach einem Unfall am Sonntagabend auf dem Wilhelm-Stolle-Platz in Zwickau-Planitz. Eine 68-jährige Frau verlor gegen 19.13 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam von der Straße ab, fuhr über einen Stromkasten und landete schließlich an einer Hauswand. Die...