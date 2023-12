Moderne Technik im Skoda löst Fehlalarm aus: Rettungsdienst und Feuerwehr fahren umsonst in die Nordvorstadt in Zwickau

Ein automatisches Notrufsystem hat einen Unfall an der Clara-Zetkin-Straße gemeldet. Dort fanden die Helfer aber kein beschädigtes Fahrzeug und keinen verletzten Insassen. Ein Einzelfall?

Feuerwehr und Rettungsdienst haben am Donnerstagnachmittag vergeblich nach einem Unfallfahrzeug in der Nordvorstadt in Zwickau gesucht. Die Rettungsleitstelle wurde über das automatische Notrufsystem, das sich in neuen Fahrzeugen befindet, über einen Unfall an der Clara-Zetkin-Straße informiert. Sie rückten gegen 16 Uhr aus. In einer ersten...