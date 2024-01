Mordaufruf an Zwickauer Kaufhaus JOH geschmiert: Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Unbekannte haben die Glastüren und -fenster des leer stehenden Kaufhauses JOH in der Zwickauer Innenstadt beschmiert. Der Stadtordnungsdienst griff ein: Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine Schmiererei an der Eingangstür zum Kaufhaus JOH in Zwickau hat zur Ermittlungen wegen Volksverhetzung geführt. An die Glastür am Marienplatz gleich gegenüber dem Eingang zu den Arcaden hatten Unbekannte den Mordaufruf geschmiert: „Tötet diese antideutschen Hurensöhne“. Vermutlich bezieht sich das auf linke Schmierereien, die...