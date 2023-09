Mosel: Sechs Stunden ohne Trinkwasser

Aufgrund von turnusmäßigen Überprüfungen gibt es am Samstag im Zwickauer Stadtteil Mosel Einschränkungen.

Aufgrund von Spülungen mit integrierten Bauarbeiten am Trinkwasserrohrnetz, die zur Verbesserung der Betriebssicherheit notwendig sind, kommt es am Samstag von circa 16 bis 22 Uhr zum Ausfall der Trinkwasserversorgung in der gesamten Ortslage von Zwickau-Mosel. Darüber informieren die Wasserwerke. Der Fernwasserversorger und Trinkwasserlieferant...