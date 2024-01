Motorradunfall in Zwickau: Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer erlitten, als er in Zwickau stürzte. Der Mann trug keinen Helm und das Motorrad war nicht versichert.

Zwickau.

Ein 42-jähriger Motorradfahrer hat sich am Neujahrstag in Zwickau schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 15.15 Uhr auf der Franz-Mehring-Straße stadtauswärts unterwegs, als er die Kontrolle über sein nicht zugelassenes KTM-Motorrad verlor. Er kam ins Schlingern, touchierte einen parkenden Pkw und stürzte. Der Fahrer, der keinen Helm trug, erlitt dabei unter anderem Gesichtsverletzungen und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden, der Pkw blieb unbeschädigt. Laut Polizeiangaben war die KTM nicht pflichtversichert. (czd)