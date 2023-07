MRB-Zug in Mosel gestoppt: Personen im Gleis

Zwickau.

Etliche Fahrgäste der Mitteldeutschen Regiobahn haben am Donnerstagvormittag ihr Ziel nicht rechtzeitig erreicht. Betroffen war auch ein Kollege der „Freien Presse“, für den auf der Fahrt von Chemnitz nach Zwickau in Mosel überraschend Endstation war. Als Grund wurde im Zug durchgesagt, dass sich Personen im Gleis befinden. Dies hat inzwischen auch die MRB auf ihrer Internetseite in einer Akutmeldung bestätigt. Die RB30 ab 10.39 Uhr von Zwickau nach Dresden fiel wegen dieses Vorkommnisses bis Mosel aus. Ein Schienenersatzverkehr konnte nach Angaben des Unternehmens kurzfristig nicht eingerichtet werden. (tc)