Mülsen: Besucher küren die schönste Rose

Auf das Rosenfest in der Baumschule Mülsengrund folgen in Kürze die Obsttage.

Kaum hat die Baumschule Mülsengrund das Rosenfest gefeiert, da wird bereits die nächste Veranstaltung vorbereitet: Am 9. und 10. September finden in der Baumschule die Obsttage statt, an denen sich alles rund um Obstbäume und Beerenobst dreht. An dem Wochenende können Obstsorten verkostet und eigene Apfelsorten bestimmt werden – dazu müssen...