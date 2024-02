Mülsen: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Die beiden beteiligten Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Mülsen St. Jacob.

Ein Verletzter und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend im Mülsen St. Jacob ereignet hat. Darüber informiert die Polizei. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Opel die B 173 in Richtung Zwickau. An der Kreuzung zur Dresdener Straße/Äußeren Zwickauer Straße wollte er nach links abbiegen, als sich plötzlich die Ampelanlage ausschaltete. Er bog trotzdem ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Dacia (Fahrer: 48). Der Opel kollidierte daraufhin frontal mit dem Dacia. Der 48-Jährige musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. (jarn)