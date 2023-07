Mülsen: Flucht vor der Polizei endet mit Sturz

Mülsen.

Montagnachmittag wollten Polizeibeamte des Reviers Zwickau den Fahrer einer Simson S 51 auf der Stangendorfer Hauptstraße in Mülsen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Jugendliche das bemerkte, flüchtete er trotz Sondersignal und Aufforderung zum Anhalten mit einer Geschwindigkeit von teilweise 85 Stundenkilometern. Das sagte Christina Friedrich von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. An der Einmündung Am Tempel bog der Mopedfahrer auf den Baumschulweg ab, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Folge stürzte. Ein Pkw-Fahrer, der auf dem Baumschulweg unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem Flüchtenden nur durch Ausweichen verhindern, heißt es. Der Jugendliche zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Am Moped entstand ein Schaden von 1000 Euro.