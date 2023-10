Mülsen St. Jacob: VW kollidiert mit Rettungswagen

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machen, sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Unfall mit einem Rettungswagen, der sich am Mittwochvormittag ereignet hat. Der Fahrer des Rettungswagens befuhr die B 173 aus Richtung Hohenstein-Ernstthal kommend und bog bei roter Ampel mit Sondersignal nach links auf die Dresdner Straße in Richtung An der Funkenburg in Mülsen St. Jacob ab. Im...