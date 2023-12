Mülsen St. Niclas: Am ersten Feiertag geht’s abends in den Amorsaal

Natürlich ist und bleibt Weihnachten ein Familienfest. Aber man möchte gern auch mal etwas anderes erleben. Eine Institution in diesem Zusammenhang ist der Amorsaal.

Eine Tradition, die in den 1960er-Jahren in Mülsen St. Niclas ihren Anfang nahm, hat sich bis heute erhalten. Damals, als im Rias und bei Radio Luxemburg erwähnt wurde, wer am Samstag und zu Weihnachten hier zum Tanz spielt. Damals, als nach Veranstaltungsende eigenfinanzierte Sonderbusse das Publikum Richtung Lichtenstein, Crossen und Zwickau...