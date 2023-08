Mysteriös: Laute Hilferufe in Zwickau – Polizei steht vor Rätsel

Laute Hilferufe haben am Dienstag und Mittwoch mehrere Zwickauer aufgeschreckt. Anwohner an der August-Bebel-Straße/Friedrich-Engels-Straße berichteten von Schreien. Als Polizisten am Dienstag vor Ort kamen, um ein Haus zu überprüfen, fanden sie jedoch nichts. Das teilte die Polizei mit.