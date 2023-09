Nach Kellerbrand in Mülsen: Wo die zehn evakuierten Hausbewohner erst einmal unterkommen

Die Reparatur des beschädigten Stromverteilerkastens wird rund drei Wochen dauern. Rund 60 Helfer der Feuerwehr waren am Sonntagnachmittag an der Vettermannstraße im Einsatz.

Ein Kellerbrand hat einen Blaulicht-Großeinsatz in Mülsen ausgelöst. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden am Sonntag gegen 16 Uhr alarmiert. Sie fuhren zu einem Wohnblock an der Vettermannstraße. „Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner von zwei Hausaufgängen das Haus verlassen. Nachdem der Brand durch die Kameraden...