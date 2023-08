Nach Rad-Unfällen in Zwickau und Oberlungwitz: Zwei Kinder kommen mit Verletzungen ins Krankenhaus

Die beiden Unfälle haben sich am Donnerstag an einer Ampelanlage und an einer Grundstücksausfahrt ereignet. Die verletzten Kinder sind neun und zehn Jahre alt.

Mit einer Behandlung im Krankenhaus neigen sich die Sommerferien für zwei Kinder aus dem Landkreis Zwickau zu Ende. Die Polizei hat am Freitagfrüh über zwei Unfälle informiert. Dabei zogen sich Kinder, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, jeweils leichte Verletzungen zu.