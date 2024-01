Nach Unfall auf Pölbitzer Straße in Zwickau rückt die Feuerwehr an: VW-Fahrer war mit 2,36 Promille unterwegs

An der Unfallstelle waren neben der Polizei auch Berufsfeuerwehr und Spezialfirma im Einsatz. Sie kümmerten sich um das auslaufende Öl. Wo und wie der Unfallverursacher kurz nach dem Crash aufgegriffen wurde.

Verkehrsbehinderungen hat es am späten Dienstagnachmittag auf der Pölbitzer Straße in Zwickau gegeben. Neben der Berufsfeuerwehr war eine Spezialfirma in der Nordvorstadt im Einsatz, um das ausgelaufene Öl nach einem Unfall von der Straße zu beseitigen.