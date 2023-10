Neuauflage für Hoffest: Herbstmarkt in der alten Oberförsterei in Hartmannsdorf

Von Biogemüse bis Bürsten: Das Sortiment zum Herbstmarkt in der ehemaligen königlich-sächsischen Oberförsterei in Hartmannsdorf kann sich sehen lassen. Wer hinter dem Hoffest steckt.

Das Motto klingt selbstbewusst. „Das Beste aus Bio und Gemüse“ – damit rühren die Initiatoren des Hoffestes in Hartmannsdorf die Werbetrommel. Am Sonnabend, 11 bis 20 Uhr, wird der Herbstmarkt in der ehemaligen Königlich-Sächsischen Oberförsterei, Rothenkirchener Straße 121 abgehalten.