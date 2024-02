Neue Hauptfiliale: Sparkasse Zwickau legt sich auf Standort fest

Den Verkauf der alten Hauptfiliale an der Sparkassenkreuzung bereut die Bank noch immer. Jetzt steht fest, wo die neue Hauptfiliale entstehen soll: Nicht weit weg.

Das Haus der Sparkasse zwischen Humboldt- und Moritzstraße in Zwickau kennt jeder. Nur gibt es kaum Gründe, es zu betreten, außer man will in die Kantine oder im Veranstaltungssaal ist gerade was los. Das soll sich in Zukunft ändern. Vorstandschef Andreas Fohrmann hat nun angekündigt, dass die neue Hauptfiliale der Sparkasse Zwickau dort im...