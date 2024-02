Sparkassenumbau: Zwickauer Hauptmarkt-Filiale zieht vorübergehend um

4,5 Millionen Euro investiert die Sparkasse Zwickau insgesamt in ihren Filialumbau. Am Hauptmarkt geht es im März los, aber auch am Stammsitz tut sich allerhand.

