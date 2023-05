Niedermülsener wollen keine 16 Meter hohen Wohnhäuser im Dorf

Mit selbst gestalteten Bannern an Zäunen machen Anwohner der Niedermülsener Hauptstraße darauf aufmerksam, dass keine 16 Meter hohen Wohnhäuser in ihrem Dorf gebaut werden sollen. Für die Brückenstraße existiert aktuell der Entwurf eines Bebauungsplans, in dem diese Maximalhöhe aufgeführt ist.