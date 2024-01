Nun auch in Zwickau: Demo gegen Rechtsextremismus am Sonntag auf dem Hauptmarkt

Die Initiative „Zwickau zeigt Herz“ hofft auf 2000 Teilnehmer. Unterstützung kommt aus vielen Teilen der Gesellschaft.

In Leipzig wurde in den vergangenen Tagen gegen Rechtsextremismus demonstriert, in Dresden, in Chemnitz, auch in kleineren Städten wie Freiberg und Görlitz. In Zwickau bisher nicht. Doch das soll sich ändern. Am Sonntag wollen sich auch in der Muldestadt Menschen versammeln. Auslöser sind die Recherchen des Medienhauses Correctiv zu einem...