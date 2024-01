Obdachlose junge Frau bewegt Zwickau: Was diesen Fall so besonders macht

Seit einigen Wochen fällt sie in Zwickau auf: eine junge Frau, die trotz Winterwetters am Schwanenteich oder im Fußgängertunnel sitzt. An welche Grenzen Profi-Helfer stoßen – und was Bürger tun können.

Gerade geht die Sonne unter an einem Winternachmittag in Zwickau. Menschen eilen durch die Kälte. Im Fußgängertunnel an der früheren Zentralhaltestelle sitzt auf dem schmutzigen Boden eine Gestalt. Zierlich, dunkle Kleider, helle Haarsträhnen lugen unter einer Kapuze hervor. Neben ihr zwei Taschen. Passanten werden langsamer, zögern, gehen... Gerade geht die Sonne unter an einem Winternachmittag in Zwickau. Menschen eilen durch die Kälte. Im Fußgängertunnel an der früheren Zentralhaltestelle sitzt auf dem schmutzigen Boden eine Gestalt. Zierlich, dunkle Kleider, helle Haarsträhnen lugen unter einer Kapuze hervor. Neben ihr zwei Taschen. Passanten werden langsamer, zögern, gehen...