Ölspur beseitigt: A 72 bei Zwickau wieder freigegeben

Ein US-Militärfahrzeug hat am Mittwoch auf der A 72 bei Zwickau so viel Öl verloren, dass die Fahrbahn in Richtung Leipzig knapp vier Stunden lang komplett gesperrt werden musste. Wie Polizeisprecher Christian Schünemann sagte, wurde die Autobahn zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost um 14 Uhr abgeriegelt. Auch der Parkplatz Niedercrinitz, der...