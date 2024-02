Offenes Wohnzimmer im Herzen von Zwickau

Das preisgekrönte Projekt 46 an der Hauptstraße hat sich als kreativer Treffpunkt für viele etabliert. Das Konzert mit Tocotronic-Ableger Mint Mind begeisterte ein bunt gemischtes Publikum.

Dienstag, 19 Uhr, in Zwickau. Langsam werden die Bürgersteige hochgeklappt, die Geschäfte an der Hauptstraße schließen, die Fußgängerzone leert sich. Doch in der Nummer 46 füllen sich die Räume im Erdgeschoss langsam. Hier hat sich vor einem Jahr das Projekt 46 etabliert, ein loser, aber gut vernetzter Zusammenschluss kreativer Menschen...