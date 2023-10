Oldtimermuseum Culitzsch: Sonderschau „Motorsport in der DDR“ noch an zwei Wochenenden zu sehen

Am 5. November beendet das Museum die Saison. Bis dahin hat es noch an zwei Wochenenden geöffnet. Die Sonderschau lockte viele Besucher an.

