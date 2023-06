Parken in Zwickaus Innenstadt: Kommen die höheren Gebühren?

Die Parkgebühren in der Zwickauer Innenstadt werden nicht steigen – diese Hoffnung einiger Betroffener schien gerechtfertigt zu sein. Zwar wollte das Rathaus von Anfang an eine Erhöhung durchsetzen. Doch nach Protesten von Händlern und Vereinen kam Bewegung in die Sache. Die Stadträte wollten das Thema in den Ausschüssen noch einmal...