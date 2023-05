Polizei kontrolliert Geschwindigkeit in Zwickau: Ein Viertel der Fahrer schneller unterwegs als erlaubt

Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei am Mittwoch an der Leipziger Straße in Zwickau war fast ein Viertel der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Während der Kontrollzeit von vier Stunden fuhren 228 von 848 gemessenen Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30 km/h. Spitzenreiter war ein Ford, den die Beamten mit 69 km/h erwischten....