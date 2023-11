Polizei stellt Reifenstecher im Zwickauer Westen

Zwei Reifen wurden in der Freiheitssiedlung zerstochen. Ein Tatverdächtiger war schnell gefunden.

Zwickau.

Ein Reifenstecher ist im Zwickauer Westen offenbar fast auf frischer Tat ertappt worden. Laut Polizei hatte ein 16-Jähriger am späten Mittwochabend bemerkt, wie sich ein Unbekannter in der Freiheitssiedlung an einem Auto zu schaffen machte. Er wählte den Notruf. Die Polizei stellte daraufhin weniger als 500 Meter vom Ort des Geschehens entfernt einen 34-jährigen türkischstämmigen Mann fest. Bei dem Tatverdächtigen wurde ein verbotenes Springmesser gefunden. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung verantworten, weil zwei Reifen an dem Auto zerstochen waren. Der Sachschaden wurde auf 300 Euro beziffert. (kru)