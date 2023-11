Pop-Wunderkind aus Norwegen kommt nach Lichtentanne

Die 21-jährige Bo Milli spielt mit ihrer Band am Sonntagabend im Kulturzentrum St. Barbara.

Bo Milli, ein Pop-Wunderkind aus Norwegen, spielt mit ihrer Band am Sonntagabend in Lichtentanne. Nach Auftritten in Wien, Luzern und Frankfurt (Main) ist sie um 19 Uhr im Kulturzentrum St. Barbara zu erleben. Die junge Frau aus Bergen, die mit bürgerlichem Namen Emilie Røine Østebø heißt, beschäftigt sich in ihren Liedern mit Themen wie...