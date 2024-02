Prozess um Kindesmissbrauch in Zwickau: Hat die Zeugin Angst vor dem Angeklagten?

Die Anwältin des mutmaßlichen Opfers wollte den Angeklagten aus dem Gerichtssaal schicken, doch der Richter lehnte ab. Was ist die Aussage jetzt wert?

Im August 2017 soll das Martyrium begonnen haben. Damals soll der heute 36 Jahre alte, in Kirkut (Irak) geborene Angeklagte ein zehnjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. So jedenfalls hat es die Staatsanwaltschaft Zwickau in ihrer Anklage niedergeschrieben. Sie wirft dem ledigen, seit 2015 in Zwickau lebenden Angeklagten vor, das Mädchen...