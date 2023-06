Prozess wegen Mordversuch in Zwickau: Welche Verbindung es in den Club Battlezone gibt

In der Verhandlung am Landgericht fällt mehrfach der Name des in die Schlagzeilen geratenen Tanztempels. Der 28-jährige Angeklagte hat probeweise für einen dort tätigen Sicherheitsdienst gearbeitet.

Sie freut sich auf eine Nacht auf der Tanzfläche. Er reagiert – wohl mit Blick auf potenzielle Nebenbuhler – eifersüchtig. An den nächsten Tagen folgen Streit, Trennung und Mordversuch. Deshalb muss sich ein 28-jähriger Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung aktuell vor dem Landgericht in Zwickau verantworten. Er... Sie freut sich auf eine Nacht auf der Tanzfläche. Er reagiert – wohl mit Blick auf potenzielle Nebenbuhler – eifersüchtig. An den nächsten Tagen folgen Streit, Trennung und Mordversuch. Deshalb muss sich ein 28-jähriger Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung aktuell vor dem Landgericht in Zwickau verantworten. Er...