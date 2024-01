Radfahrer (84) erleidet bei Unfall in Zwickau schwere Kopfverletzungen

Der Grund für den Unfall Freitagmittag auf der Reichenbacher Straße in Zwickau ist noch unklar. Der Radler trug keinen Helm.

Ein 84-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Zwickau schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13 Uhr auf der Reichenbacher Straße. Ersten Berichten zufolge soll der Mann ohne Helm unterwegs gewesen sein. Zur Rettung und zur Unfallaufnahme war die Reichenbacher Straße in beide...