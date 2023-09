Radfahrer bei Unfall in Zwickau verletzt

Eine Autofahrerin hatte bei einem Fahrstreifenwechsel offenbar den Radler übersehen. Dieser stürzte.

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Zwickau am Wochenende verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war es beim Fahrstreifenwechsel zu einer Kollision zwischen einem Pkw und dem Fahrrad gekommen. Unfallverursacherin war eine 82-Jährige, die mit ihrem VW die Reichenbacher Straße in Richtung Stadtzentrum befuhr. Kurz vor...