Radwegekonzept für Wilkau-Haßlau: Räte fordern auch die Bundes- und Staatsstraße aufzunehmen

Das Radverkehrskonzept der Stadt Wilkau-Haßlau nimmt erste Konturen an. Zur Sitzung des Technischen Ausschusses wurde eine von der Verwaltung erarbeitete Studie vorgestellt, aus der nunmehr das Konzept entwickelt werden soll. "Nichts ist in Stein gemeißelt, das Papier soll lediglich als Handlungsgrundlage für das dienen, was wir machen können",...