Rätsel um mysteriösen Schuh-Diebstahl in Zwickau: Geschädigte spricht über Emotionen und Tränen

Sieben Schuh-Paare, die vor der Wohnung standen, haben Unbekannte aus einem Haus an der Kreisigstraße gestohlen. Der Wert wird auf rund 900 Euro beziffert. Was bisher zum Fall bekannt ist.

Die Familie von Mandy Anders aus Zwickau ist zum Ziel von Schuh-Dieben geworden. Bisher unbekannte Täter haben es unter anderem auf Frauen-Schuhe der Marken Adidas, Nike und New Balance abgesehen. Sie wurden am Montag zwischen 13.30 und 15.45 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus an der Kreisigstraße in Zwickau gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird...