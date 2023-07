Rathaus in Mülsen St. Niclas: Das Gedächtnis des Dorfes braucht Hilfe

Dieses Rathaus gehört vermutlich zu den meistbesuchten in ganz Westsachsen. Tagsüber erledigten die Anwohner aus dem Ortsteil Niclas ihre Behördengänge in dem Gebäude. An lauen Sommerabenden aber herrschte beinahe noch mehr Betrieb. So mancher Amorsaal-Besucher hat in den Tanzpausen sein Bierchen auf den Rathaustreppen getrunken. Das Niclaser...