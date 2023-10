Rauchmelderpflicht: Nicht alle Mieter in Westsachsen wollen die Geräte haben

Für Experten ist die Sache klar: Rauchmelder können im Ernstfall Leben retten. Sie begrüßen die Pflicht zur Installation, die ab Januar greift. Doch die Umsetzung ist für Vermieter gar nicht so einfach.

Viele Hauseigentümer werden noch gar nicht daran gedacht haben, aber langsam wird es ernst. Das sagt Rolf Heret. Er ist der Vorsitzende des Vereins Haus und Grund Glauchau und Umgebung. Und er meint die Rauchmelderpflicht in Wohnungen, die ab dem 1. Januar 2024 auch in Sachsen gelten wird. „Der Gesetzgeber sagt, in Schlafzimmern, Kinderzimmern...