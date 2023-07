Rechte Parolen auf Simsontreffen: Baden Veranstalter von Ost-Festivals ein gesellschaftliches Problem aus?

Dominik Würfel, 37, organisiert in Zwickau das größte Simsontreffen Deutschlands. Eine große Party mit 7000 Gästen, die ein DDR-Moped zum Kult erhoben haben. Am Rande gab es am Wochenende rechtsextreme Vorfälle. Baden die Veranstalter von Festivals im Osten ein gesellschaftliches Problem aus? Manuela Müller hat mit Dominic Würfel gesprochen, wie er dagegen ankämpft.

Freie Presse: Herr Würfel, Sie wirken aufgewühlt. Auf Ihrem Festival haben sich am Wochenende ein paar Gäste mit dem Hitlergruß begrüßt. Das Problem ist nicht neu.