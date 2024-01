Zwickauer SPD-Kreisrat fordert AfD-Verbot: „Man muss das Volk vor dieser Partei schützen!“

Andreas Weigel, Zwickaus Kreistagsfraktionschef, sagt, die Demokratie sei in großer Gefahr. Kämen die Rechtsextremen an die Macht, sei das der Weg von der Freiheit in die Unfreiheit.

Freie Presse: Sie haben 1989 in Werdau während der friedlichen Revolution den ersten Runden Tisch in der DDR moderiert. Heute knüpfen die Demonstranten von AfD und Freien Sachsen oft an Traditionen von damals an. Was sagen Sie dazu?