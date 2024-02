Ostbeauftragter: „Die Mehrheit im Osten war lange in politischer Apathie“

Lange waren Ostdeutsche in politischer Apathie gefangen und hatten sich ins Privatleben zurückgezogen, sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, im Gespräch mit den "Freie Presse"-Korrespondenten Tino Moritz und Tobias Wolf in seinem Büro im Kanzleramt. Ist das ein Grund, warum ein so großer Teil der Bevölkerung in Sachsen rechtsextreme Einstellungen hat und die AfD eine so große Zustimmung erfährt?