Recyclingfirma in Werdau-Leubnitz wird zum zweiten Mal Ziel von Einbrechern

Eine Recyclingfirma im Werdauer Ortsteil Leubnitz war in der Nacht zum Freitag erneut zum Ziel für Diebe geworden. Wie die Polizei mitteilte, drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Firmengebäude an der Leubnitzer Hauptstraße ein. Eine massive Metalltür hinderte sie jedoch am Vordringen in die Büros. Stattdessen entwendeten sie eine...