Rettungsleitstelle zieht Bilanz nach Unwetter-Nacht: keine größeren Schäden im Landkreis Zwickau

Das Gewitter-Tief „Lambert“ hat im Landkreis Zwickau in der Nacht von Donnerstag zu Freitag nach bisher vorliegenden Informationen keine größeren Schäden hinterlassen. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle in Zwickau mussten jeweils zwei Einsätze in Crimmitschau und in Hartenstein sowie jeweils einen Einsatz in Lichtentanne und in...