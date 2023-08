Rosige Zeiten: Mülsener Baumschule lädt zur Feier ein

Mehr als 100 Rosensorten und einiges mehr erwarten die Besucher am 26. und 27. August.

Mehr als 100 Rosensorten, Roseneis, Rosenbowle und vieles mehr erwarten die Besucher des diesjährigen Rosenfests am 26. und 27. August in der Baumschule Mülsengrund. Jeweils von 10 bis 18 Uhr lädt die Familie Hahn Gartenfreunde und ihre Kinder an den Baumschulenweg 1 ein. Es gibt Kremserfahrten auf das blühende Rosenfeld, für die Kinder ein...