Rot-weiße Familie lebt von Tradition: FSV Zwickau will seine Ehemaligen stärker ins Vereinsleben einbeziehen

Die Traditionspflege beim FSV Zwickau war in der Berg- und Talfahrt seit der Wende vernachlässigt worden. Das lange brachliegende Thema rückte in den vergangenen Monaten stärker in den Mittelpunkt.

Händeschütteln, Schulterklopfen, herzliche Umarmungen. Die Wiedersehensfreude war groß, die Premiere gelungen. Auch eine Woche nach dem „Klassentreffen" im Fantreff „Alois", das rund 80 ehemalige Nachwuchsfußballer und Übungsleiter der BSG Sachsenring/FSV Zwickau vereinte, erhalten die Organisatoren noch zahlreiche Dankesgrüße.