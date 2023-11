Saarbrücken-Pokalsensation gegen Bayern erinnert Zwickau-Fans an Tipold-Traumtor im Ludwigspark

Das Pokal-Aus von Bayern München beim 1. FC Saarbrücken hat bei älteren Anhängern des FSV Zwickau nostalgische Erinnerungen an ein besonderes Tor ihrer Rot-Weißen im Ludwigspark geweckt.

Das überraschende Pokal-Aus für Rekordmeister Bayern München in Saarbrücken hat bei etlichen Anhängern des FSV Zwickau Erinnerungen an ein Traumtor der Rot-Weißen an gleicher Stelle geweckt: Es fiel am 20. Oktober 1994 im Zweitligaspiel des FSV beim 1. FC Saarbrücken (1:1). Mit einem fulminanten 40-Meter-Knaller an die Lattenunterkante...