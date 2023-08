Sachsen Classic rollt durch Westsachsen und das Erzgebirge: Hier gibt es die besten Plätze für Oldtimer-Liebhaber

Sie haben zum Teil fast 100 Jahre auf dem Buckel: Die Oldtimer, die zur 20. Auflage der Sachsen-Rallye ein rollendes Museum bilden. Sie werden am Donnerstag in Westsachsen sowie am Freitag im Erzgebirge und in Mittelsachsen garantiert wieder viele Liebhaber an die Strecke locken. „Freie Presse“ verrät, wo es besondere Prüfungen und etwas...