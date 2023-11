Schatzsuche von Joko und Klaas endet: Wird ein Zwickauer oder Freiberger Millionär?

Dienstagabend steht fest, wer den Koffer mit einer Million Euro als Erster findet und behalten darf. Als Ort, wo der Schatz versteckt ist, sind mehrere Städte und Gemeinden in Südwestsachsen noch im Rennen.

Wer am Dienstagabend in der Region unterwegs ist, sollte die Augen offen halten. Steht irgendwo ein Übertragungswagen? Richten Kameraleute Bild und Ton ein? Steht Entertainer Joko Winterscheidt irgendwo in hellem Licht? Falls ja, empfiehlt es sich, sofort auf die Personen zuzugehen und nach einem Metallkoffer Ausschau zu halten. Denn wer ihn als...