Schatzsuche von Joko und Klaas endet nahe Freiberg: Tobias gewinnt eine Million Euro und kommt bei „Late Night Berlin“ ins Plaudern

Selten war eine Livesendung im Fernsehen so spannend: Etwa 20 Minuten nach dem letzten Hinweis wurde der wertvolle Koffer in einem Van entdeckt. Der Gewinner war sichtlich nervös.

Die Schatzsuche der TV-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die zahlreiche Rätsler in Deutschland eine Woche lang in Atem hielt, hat am Dienstagabend ein dramatisches Ende gefunden, und zwar bei Bobritzsch-Hilbersdorf östlich von Freiberg.