Schatzsuche bei Joko und Klaas: So freut sich Bobritzsch mit dem Gewinner

Ein junger Bobritzscher hatte in einer TV-Show einen Koffer voll Geld abgesahnt - 1 Million Euro. Seitdem ist er Ortsgespräch. Freundliche Worte, Glückwünsche, aber auch eine Mahnung sind zu hören.

Der Gewinn des jungen Bobritzschers Tobias, der in der TV-Sendung „Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche“ eine Million Euro gewonnen hat, bewegt die Einwohner in der Gemeinde. „Das Thema ist Ortsgespräch und in aller Munde. Die Freude für den jungen Mann ist wirklich groß“, sagt Bürgermeister René Straßberger am Freitagmittag. „Ich...