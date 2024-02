Scheibe eines Citroen in Zwickau eingeschlagen: Geldbörse gestohlen

In Zwickau-Oberplanitz wurde ein Auto aufgebrochen und eine Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

Zwickau.

Eine Geldbörse ist am Dienstag im Zwickauer Ortsteil Oberplanitz aus einem rotem Citroen C3 gestohlen worden. Das Fahrzeug war auf der Ebersbrunner Straße abgestellt. Dabei war die Geldbörse im Auto zurückgelassen worden. Besonders dreist: Die bislang unbekannten Täter haben am hellichten Tag zugeschlagen. Zwischen 11.50 Uhr und 12.10 Uhr sollen sie die Scheibe des Citroens eingeschlagen und die Geldbörse entwendet haben. Dabei ist ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. Die Polizei verweist darauf, dass sich immer wieder derartige Straftaten ereignen. Sie rät deshalb, Wertsachen nicht sichtbar im Auto liegen zu lassen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen. (czd)