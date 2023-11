Schönfels: Wie die Via Imperii zur Bundesstraße 173 wurde

Über sie rollten schon im frühen Mittelalter die Ochsenkarren, heute zahllose Pkw und Lkw. Ein gut besuchter Vortragsabend in Schönfels beschäftigte sich mit wichtigsten Straße, die durch den Ort führt.

Sie zählte damals zu den europäischen Hauptstraßen und führte von Stettin im Norden bis nach Rom im Süden. Wer auf der Via Imperii unterwegs war, hatte mit allerlei Mühsam zu kämpfen. Über die Geschichte dieser Straße, die seit Jahrhunderten an der Burg Schönfels vorbeiführt und als B 173 noch heute bedeutsam ist, sprach am Mittwoch...